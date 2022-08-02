В курганских ТЦ заработали пункты вакцинации

С 3 августа курганцы могут привиться от COVID-19 в ТЦ «Гиперсити» и «Дом быта» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане открыли пункты вакцинации от COVID-19 в двух торговых центрах города. Об этом говорится в группе департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 августа возобновляет свою работу пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ „Гиперсити“. Он будет работать ежедневно: с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00», — говорится в посте департамента. В том числе пункт вакцинации открылся в ТЦ «Дом быта». График его работы: с понедельника по субботу с 15:00 до 19:00.

В том числе пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике по месту жительства. Как отмечают в ведомстве, прививка является эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний.

До этого URA.RU писало, что Курганской области Вадим Шумков поздравлял работников торговли с их профессиональным праздником. В обращении он отметил, что специалисты проявили свою гибкость: «Трудности в пандемию не сломили вас. Наоборот, вы сделали шаг вперед в развитии новых форм торговли и доставки товаров».