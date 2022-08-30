EUobserver: в ЕС хотят разрешить молодежи РФ выезжать за границу

В ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver.
Министры иностранных дел ЕС 30 и 31 августа планируют обсудить новые санкции в отношении РФ, касающихся визовых ограничений для россиян. Тем не менее, интернет издание, ссылаясь на источники в ЕС, уточняет, что данные ограничений не коснутся российскую молодежь, младше 25 лет.
«Возможно, что [новые расходы и административное бремя] в конечном итоге коснутся только определенных категорий россиян», — уточняет один из источников. При этом, другой спикер ЕС подчеркивает, что в кругах ЕС, принимающих решения, есть «какая-то одержимость российской молодежью — моложе 25 лет».
Что касается визовых ограничений в целом, то издание пишет о том, что вскоре россияне столкнутся с большей бюрократией при подаче заявлений на получение визы и с меньшей вероятностью получат многократные разрешения на въезд в ЕС в соответствии с новыми мерами. Двусторонний пакт об упрощении визового режима от 2007 года будет заморожен.
Ранее ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам. Теперь Евросоюз не будет полностью запрещать выдачу виз для россиян, а только замедлит процедуру выдачи соответствующих документов.
США и страны Запада вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ, защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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В ЕС хотят исключить молодых россиян из любых визовых ограничений. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver. Министры иностранных дел ЕС 30 и 31 августа планируют обсудить новые санкции в отношении РФ, касающихся визовых ограничений для россиян. Тем не менее, интернет издание, ссылаясь на источники в ЕС, уточняет, что данные ограничений не коснутся российскую молодежь, младше 25 лет. «Возможно, что [новые расходы и административное бремя] в конечном итоге коснутся только определенных категорий россиян», — уточняет один из источников. При этом, другой спикер ЕС подчеркивает, что в кругах ЕС, принимающих решения, есть «какая-то одержимость российской молодежью — моложе 25 лет». Что касается визовых ограничений в целом, то издание пишет о том, что вскоре россияне столкнутся с большей бюрократией при подаче заявлений на получение визы и с меньшей вероятностью получат многократные разрешения на въезд в ЕС в соответствии с новыми мерами. Двусторонний пакт об упрощении визового режима от 2007 года будет заморожен. Ранее ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам. Теперь Евросоюз не будет полностью запрещать выдачу виз для россиян, а только замедлит процедуру выдачи соответствующих документов. США и страны Запада вводят санкции в отношении РФ, в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ, защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.