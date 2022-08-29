Politico: ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам

30 августа 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен сделать процедуру выдачи виз россиянам дольше и дороже, сообщает СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз не будет прибегать к полном запрету на выдачу виз российским гражданам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов, сообщает американское издание Politico. «Вместо этого ожидается, что министры просто заключат политическую сделку, которая в принципе замедлит процесс выдачи виз россиянам и сделает его более дорогим», — говорится в статье. Авторы считают, что соответствующее решение будет принято во время неофициальных переговоров европейских министров иностранных дел в Праге. Издание напомнило, что несколько стран-участниц Европейского союза выступили против инициативы запрета на въезд для россиян. Так, например, ФРГ и Франция направили письмо с соответствующим обращением главам европейских МИД. «В преддверии встречи Германия и Франция попытались задать тон, разослав меморандум в столицах стран ЕС, в котором утверждалось, что запрет на выдачу виз только оттолкнет россиян, и обнажил разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, состоящих преимущественно из восточных стран», — написали авторы. Ранее URA.RU сообщало, что Франция и Германия выступили против запрета на выдачу виз гражданам России, вопреки требованием стран Балтии и Финляндии. До этого Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту идею поддержали некоторые оппозиционные немецкие политики.

Европейский союз не будет прибегать к полном запрету на выдачу виз российским гражданам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов, сообщает американское издание Politico. «Вместо этого ожидается, что министры просто заключат политическую сделку, которая в принципе замедлит процесс выдачи виз россиянам и сделает его более дорогим», — говорится в статье. Авторы считают, что соответствующее решение будет принято во время неофициальных переговоров европейских министров иностранных дел в Праге. Издание напомнило, что несколько стран-участниц Европейского союза выступили против инициативы запрета на въезд для россиян. Так, например, ФРГ и Франция направили письмо с соответствующим обращением главам европейских МИД. «В преддверии встречи Германия и Франция попытались задать тон, разослав меморандум в столицах стран ЕС, в котором утверждалось, что запрет на выдачу виз только оттолкнет россиян, и обнажил разногласия между некоторыми западными лидерами и группой правительств, состоящих преимущественно из восточных стран», — написали авторы. Ранее URA.RU сообщало, что Франция и Германия выступили против запрета на выдачу виз гражданам России, вопреки требованием стран Балтии и Финляндии. До этого Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи шенгенских виз для россиян. Эту идею поддержали некоторые оппозиционные немецкие политики.