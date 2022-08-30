Для Сафронова запросили 24 года лишения свободы за госизмену

Обвинение запросило для экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 24 года колонии за госизмену. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев.
«Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», — приводит слова адвоката РИА «Новости». Ранее журналист Иван Сафронов, до перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». По словам ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.
Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»