Для Сафронова запросили 24 года лишения свободы за госизмену

30 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Для Сафронова просят 24 года колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова Обвинение запросило для экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 24 года колонии за госизмену. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев. «Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», — приводит слова адвоката РИА «Новости». Ранее журналист Иван Сафронов, до перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». По словам ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Обвинение запросило для экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 24 года колонии за госизмену. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев. «Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима», — приводит слова адвоката РИА «Новости». Ранее журналист Иван Сафронов, до перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». По словам ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.