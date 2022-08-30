На суде отца Сергия допросили его прихожан

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий находится в СИЗО до вынесения приговора Фото:
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Дело отца Сергия

На суд над экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым) позвали прихожан монастыря, которые поделились воспоминаниями о словах бывшего духовного лидера. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«На допрос пришли прихожане. Они объективно рассказали о событиях, связанных с уголовным делом Сергия», — рассказал Бабиков.

Вместе с Сергием по делу об экстремизме проходит его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев. Обвинение касается распространения роликов с Романовым в кадре.

Отец Сергий был задержан силовиками полиции и Росгвардии во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Считалось, что религиозное учреждением Сергием захвачено. Там он, по версии следствия, проводил проповеди, в ходе которых склонял прихожан к суициду. За это, а также за нарушение свободы вероисповедания и самоуправство Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Позднее в его отношении возбудили уголовное дело об экстремизме.

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На суд над экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым) позвали прихожан монастыря, которые поделились воспоминаниями о словах бывшего духовного лидера. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков. «На допрос пришли прихожане. Они объективно рассказали о событиях, связанных с уголовным делом Сергия», — рассказал Бабиков. Вместе с Сергием по делу об экстремизме проходит его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев. Обвинение касается распространения роликов с Романовым в кадре. Отец Сергий был задержан силовиками полиции и Росгвардии во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Считалось, что религиозное учреждением Сергием захвачено. Там он, по версии следствия, проводил проповеди, в ходе которых склонял прихожан к суициду. За это, а также за нарушение свободы вероисповедания и самоуправство Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Позднее в его отношении возбудили уголовное дело об экстремизме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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