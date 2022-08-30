На суде отца Сергия допросили его прихожан

Отец Сергий находится в СИЗО до вынесения приговора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

На суд над экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым) позвали прихожан монастыря, которые поделились воспоминаниями о словах бывшего духовного лидера. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«На допрос пришли прихожане. Они объективно рассказали о событиях, связанных с уголовным делом Сергия», — рассказал Бабиков.

Вместе с Сергием по делу об экстремизме проходит его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев. Обвинение касается распространения роликов с Романовым в кадре.

Отец Сергий был задержан силовиками полиции и Росгвардии во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Считалось, что религиозное учреждением Сергием захвачено. Там он, по версии следствия, проводил проповеди, в ходе которых склонял прихожан к суициду. За это, а также за нарушение свободы вероисповедания и самоуправство Романова приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Позднее в его отношении возбудили уголовное дело об экстремизме.