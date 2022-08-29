Дымом из-за выбросов окутан целый квартал в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Златоуста пожаловались на задымление квартала Матросова в городе из-за деятельности компании «Промышленная пирометаллургия». Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, ранее данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности, в настоящее время началась повторная проверка.

«Ранее был пост про данную организацию по поводу задымления квартала Матросова, рядом находится детский сад № 93. Что-то действий от администрации златоуста нет, подскажите, пожалуйста, куда писать и с чего начать», — написал житель города в группе «ЧП/ДТП Златоуст во «ВКонтакте» и выложил соответствующее видео.

Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, в настоящее время по публикации в СМИ организована повторная проверка предприятия прокуратурой. Ранее по результатам проверки, проведенной весной этого года по факту нарушений природоохранного законодательства, директору ООО «ЗМЗ» было внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры к устранению нарушений.

Ранее постановлениями прокурора было привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности эксплуатации предприятием сооружений или иных объектов) другое предприятие, Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ). Заводу назначили штраф в размере 180 тыс. рублей. Кроме того ЗМЗ привлекли по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения), выписав также штраф в 180 тысяч рублей. Решением суда по жалобе предприятия сумму снизили до 90 тысяч рублей.