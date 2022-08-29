В Ханты-Мансийске открыли военный центр по приказу Мишустина

30 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Открытие центра началось с торжественного построения Фото: Югорский госуниверситет На базе Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске открыли военный учебный центр. Ранее приказ о его создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об открытии центра рассказали в самом вузе. «Сегодня мы с вами закладываем новые традиции военно-патриотического воспитания и не только в городе Ханты-Мансийске, но и в округе в целом. Это первый военный учебный центр на территории Югры и Тюменской области, а вы его первые курсанты. За вами будущее. Мы на вас надеемся» — обратился к студентам ректор университета Роман Кучин. Сообщение опубликовано на сайте ЮГУ. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре курсантов будут готовить по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Планировалось, что ежегодно центр будет набирать более сотни курсантов, а срок обучения составит два года.

На базе Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске открыли военный учебный центр. Ранее приказ о его создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об открытии центра рассказали в самом вузе. «Сегодня мы с вами закладываем новые традиции военно-патриотического воспитания и не только в городе Ханты-Мансийске, но и в округе в целом. Это первый военный учебный центр на территории Югры и Тюменской области, а вы его первые курсанты. За вами будущее. Мы на вас надеемся» — обратился к студентам ректор университета Роман Кучин. Сообщение опубликовано на сайте ЮГУ. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре курсантов будут готовить по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Планировалось, что ежегодно центр будет набирать более сотни курсантов, а срок обучения составит два года.