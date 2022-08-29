В Ханты-Мансийске открыли военный центр по приказу Мишустина

На базе Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске открыли военный учебный центр. Ранее приказ о его создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об открытии центра рассказали в самом вузе.
«Сегодня мы с вами закладываем новые традиции военно-патриотического воспитания и не только в городе Ханты-Мансийске, но и в округе в целом. Это первый военный учебный центр на территории Югры и Тюменской области, а вы его первые курсанты. За вами будущее. Мы на вас надеемся» — обратился к студентам ректор университета Роман Кучин. Сообщение опубликовано на сайте ЮГУ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре курсантов будут готовить по трем военным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Планировалось, что ежегодно центр будет набирать более сотни курсантов, а срок обучения составит два года.
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