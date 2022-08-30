Депутат Госдумы Ильтяков поддержал запрет на дневники с котятами

Ильтяков поддержал запрет на котят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков поддержал запрет на дневники с котятами. Об этом парламентарий заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее стало известно, что в некоторых курганских школах детям нужно приходить в школу только с дневниками, оформленными российской символикой.

«Эти дневники вообще не стоило выпускать. Детей нужно приучать к строгости, порядку и любви к Родине», — заявил Ильтяков. По словам парламентария, супергерои и котята отвлекают учащихся от учебного процесса и получения знаний. Вместе с тем, изображение флага, герба, или карты России, отмечает политик, не отвлечет ребенка, а напротив поможет привить школьнику любовь к своей стране.

«Дневник — это паспорт ребенка, он должен быть строг и обезличен. Я считаю, что вслед за дневниками нужно вводить и стандартизированную школьную форму. Школа — это не увеселительное заведение, и не место, где детям нужно красоваться друг перед другом», — уверен политик. В качестве примера Ильтяков привел школу в селе Частоозерье, которую он курирует. Депутат отметил, что там все подобные вопросы уже решены.

Как ранее сообщили URA.RU родители учащихся одной из курганских школ, руководство учебного заведения заявило, что с нового учебного года запрещается использовать дневники с изображением котят и супергероев. Единственным приемлемым оформлением для дневника может быть лишь российская символика. Информация о нововведениях вызвала широкий общественный резонанс. В департаменте образования Курганской области отметили, что таких рекомендаций не давали.