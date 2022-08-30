Проект, лоббируемый Шумковым, привлек десант из Москвы

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Открытие завода КЗЭТ. Курган, шумков вадим
С работой индустриальных парков, создание которых продвигает Вадим Шумков, приедут знакомиться из Москвы Фото:

Курганские индустриальные парки, создание которых продвигает губернатор Вадим Шумков, привлекли руководителей федеральных бизнес-структур. За неделю Курган могут посетить три эксперта. Цель приезда — посмотреть, как работают площадки и распространить опыт Кургана на всю страну, сообщили URA.RU источники, близкие к политическим кругам и промышленности.

В Кургане в ближайшие дни ждут президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, директора Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрея Шпиленко и владельца девелоперской компании PNK Group Андрея Шаркова. «Приедут знакомиться с работой индустриальных парков и перенимать опыт. Шумков активно продвигает данные проекты. У него лучше всех заходит тема строительства индустриальных парков. Опыт в этом направлении важен для всей России», — подчеркнул инсайдер из числа бизнесменов. Источник из числа политэлит добавил, что в Курганской области появилось много площадок, которые за небольшие деньги можно запустить в работу. «К тому же, невысокие зарплаты и неизбалованные люди. Все это стало плюсами. В других регионах сложно с кадрами», — отметил он.

Другой инсайдер подчеркнул, что Шумков упрямо продвигает идею строительства индустриальных парков в аграрной области. «Несмотря ни на что, губернатор реализовывает мегаидею по созданию промышленных площадок в регионе. Но Курганская область не промышленный, не индустриальный регион, зачем столько индустриальных парков? Кто там будет работать?», — выразил мнение источник.

Политолог Сергей Ширяев считает, что приезд представителей федеральных бизнес-структур связан с заводами. В том числе, по мнению эксперта, на совещаниях будут обсуждать развитие оборонной промышленности. «В Кургане достаточное количество оборонных предприятий. Думаю, что одной из тем будет — развитие в нынешних условиях военных заводов. Второе направление — укрепление бизнес-контактов, поиск внутренних резервов для экономического развития территории», — пояснил Ширяев.

На сайте фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» указано, что в регионе идет работа по созданию девяти индустриальных парков. В Кургане действуют три подобные площадки. Еще по одной в Варгашах и Шадринске. Заявки поданы на создание еще двух индустриальных парков. Подобные площадки, по словам областных властей, предлагают резидентам все технологические присоединения к сетям, а также налоговые льготы.

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о деловой программе визитов и работе индустриальных парков. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курган 7 сентября приедет директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Также регион планирует посетить президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Его визит намечен на 31 августа.

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Курганские индустриальные парки, создание которых продвигает губернатор Вадим Шумков, привлекли руководителей федеральных бизнес-структур. За неделю Курган могут посетить три эксперта. Цель приезда — посмотреть, как работают площадки и распространить опыт Кургана на всю страну, сообщили URA.RU источники, близкие к политическим кругам и промышленности. В Кургане в ближайшие дни ждут президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, директора Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрея Шпиленко и владельца девелоперской компании PNK Group Андрея Шаркова. «Приедут знакомиться с работой индустриальных парков и перенимать опыт. Шумков активно продвигает данные проекты. У него лучше всех заходит тема строительства индустриальных парков. Опыт в этом направлении важен для всей России», — подчеркнул инсайдер из числа бизнесменов. Источник из числа политэлит добавил, что в Курганской области появилось много площадок, которые за небольшие деньги можно запустить в работу. «К тому же, невысокие зарплаты и неизбалованные люди. Все это стало плюсами. В других регионах сложно с кадрами», — отметил он. Другой инсайдер подчеркнул, что Шумков упрямо продвигает идею строительства индустриальных парков в аграрной области. «Несмотря ни на что, губернатор реализовывает мегаидею по созданию промышленных площадок в регионе. Но Курганская область не промышленный, не индустриальный регион, зачем столько индустриальных парков? Кто там будет работать?», — выразил мнение источник. Политолог Сергей Ширяев считает, что приезд представителей федеральных бизнес-структур связан с заводами. В том числе, по мнению эксперта, на совещаниях будут обсуждать развитие оборонной промышленности. «В Кургане достаточное количество оборонных предприятий. Думаю, что одной из тем будет — развитие в нынешних условиях военных заводов. Второе направление — укрепление бизнес-контактов, поиск внутренних резервов для экономического развития территории», — пояснил Ширяев. На сайте фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» указано, что в регионе идет работа по созданию девяти индустриальных парков. В Кургане действуют три подобные площадки. Еще по одной в Варгашах и Шадринске. Заявки поданы на создание еще двух индустриальных парков. Подобные площадки, по словам областных властей, предлагают резидентам все технологические присоединения к сетям, а также налоговые льготы. В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о деловой программе визитов и работе индустриальных парков. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курган 7 сентября приедет директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Также регион планирует посетить президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Его визит намечен на 31 августа.
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