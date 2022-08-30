В Златоусте разгорелся бизнес-конфликт депутата и его шурина

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, чиновники, совещание, обсуждение, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
В Златоусте семейные споры продолжились увольнением в бизнесе Фото:

В Златоусте (Челябинская область) разгорелся бизнес-конфликт с участием депутата горсобрания Виктора Рощупкина и братом его жены. Как URA.RU рассказали участники рынка, в ходе конфликта Рощупкин потерял пост директора управляющей компании «УКНД-Златоуст».

«Директор компании „УКНД-Златоуст“ Виктор Рощупкин с 26 августа уволен со своей должности по решению учредителей. Новым руководителем стал Александр Истомин, сохранивший должность исполнительного директора нашего предприятия», — рассказали URA.RU в управляющей компании «СМУ Ремстроймонтаж».

Решение о смене директора принял Сергей Федулов. В компании «УКНД-Златоуст» он владеет долей в 85%. Его сестра ранее была женой Рощупкина, но в настоящее время супруги в разводе.

Новый директор «УКНД-Златоуст» Истомин также работает златоустовским депутатом, как и его предшественник. В управлении «СМУ Ремстроймонтаж» находится 85 многоквартирных домов в разных районах города. Возглавленная Истоминым компания управляет четырьмя домами в районе Северо-Запада Златоуста.

За комментарием URA.RU обратился к Виктору Рощупкину. Однако на момент публикации оперативно с ним поговорить не удалось: телефон работал, но абонент не ответил.

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В Златоусте (Челябинская область) разгорелся бизнес-конфликт с участием депутата горсобрания Виктора Рощупкина и братом его жены. Как URA.RU рассказали участники рынка, в ходе конфликта Рощупкин потерял пост директора управляющей компании «УКНД-Златоуст». «Директор компании „УКНД-Златоуст“ Виктор Рощупкин с 26 августа уволен со своей должности по решению учредителей. Новым руководителем стал Александр Истомин, сохранивший должность исполнительного директора нашего предприятия», — рассказали URA.RU в управляющей компании «СМУ Ремстроймонтаж». Решение о смене директора принял Сергей Федулов. В компании «УКНД-Златоуст» он владеет долей в 85%. Его сестра ранее была женой Рощупкина, но в настоящее время супруги в разводе. Новый директор «УКНД-Златоуст» Истомин также работает златоустовским депутатом, как и его предшественник. В управлении «СМУ Ремстроймонтаж» находится 85 многоквартирных домов в разных районах города. Возглавленная Истоминым компания управляет четырьмя домами в районе Северо-Запада Златоуста. За комментарием URA.RU обратился к Виктору Рощупкину. Однако на момент публикации оперативно с ним поговорить не удалось: телефон работал, но абонент не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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