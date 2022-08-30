TWP: Евросоюз не поддержал Зеленского по запрету виз россиянам

Евросоюз не оказал поддержки предложению президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выдачу европейских виз россиянам. Об этом сообщается на сайте американского издания Washington Post.
«Хотя Зеленский в своем интервью Washington Post предположил, что ограничения на поездки должны применяться ко всем россиянам, включая экспатов, похоже, что такой шаг не пользуется особой поддержкой [Евросоюза]», — сообщает американское издание.
Washington Post также добавило, что заседание 31 августа вряд ли решит, кому следует разрешить визит и на каких условиях. Второй дипломат ЕС, знакомый с дебатами, сказал, что это будет неформальное начало «дискуссии», а не последнее слово о том, что будет дальше.
Запрет на выдачу европейских виз гражданам России — это одна из санкционных мер Запада в отношении РФ в ответ на начало ей спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что ЕС нашел компромисс в вопросе выдачи виз россиянам. Так, страны Евросоюза не будут прибегать к полному запрету на выдачу виз россиянам. Вместо этого ЕС замедлит процедуру выдачи соответствующих документов.
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