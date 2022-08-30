Боррель заявил о бессрочной помощи Украине

ЕС будет поставлять помощь «сколько нужно», сказал Боррель
Евросоюз готов направлять Украине необходимую помощь сколько необходимо. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Министры обороны ЕС подтвердили готовность направлять Украине столько помощи, сколько необходимо, так долго, как необходимо», — сказал Боррель.
Спецоперация по демитиларизации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины и националистов.
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