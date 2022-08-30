Боррель заявил о бессрочной помощи Украине

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
ЕС будет поставлять помощь «сколько нужно», сказал Боррель Фото:

Евросоюз готов направлять Украине необходимую помощь сколько необходимо. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Министры обороны ЕС подтвердили готовность направлять Украине столько помощи, сколько необходимо, так долго, как необходимо», — сказал Боррель.

Спецоперация по демитиларизации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины и националистов.

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Евросоюз готов направлять Украине необходимую помощь сколько необходимо. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Министры обороны ЕС подтвердили готовность направлять Украине столько помощи, сколько необходимо, так долго, как необходимо», — сказал Боррель. Спецоперация по демитиларизации и денацификации Украины началась 24 февраля. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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