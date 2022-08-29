Якушев заручился поддержкой нефтяников для дебатов в кабмине

30 августа 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев провел совещание с нефтяникам по ключевому вопросу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заручился поддержкой нефтяников для будущих дебатов на уровне правительства РФ о предоставлении льгот при разработке месторождений с трудноизвлекаемой нефтью. В Ханты-Мансийске он провел совещание с представителями ведущих нефтяных компаний Югры, где была выработана общая позиция отрасли, передает корреспондент URA.RU. Проект документа, позволяющий на льготных условиях разрабатывать трудноизвлекаемые запасы нефти, уже разработан на уровне министерства энергетики РФ и Роснедр. Уральский полпред попросил нефтяников в Ханты-Мансийске высказать к нему свое отношение. «Мы понимаем, что принятие такого предложения на уровне правительства будет несколько сложным. Но и когда мы начинали заниматься тризами [трудноизвлекаемыми запасами], когда впервые была поднята тема по НДД [налог на добавленный доход], тогда тоже казалось, что ни Минфин и никто не пойдет на эти решения, но, тем не менее, это состоялось, потому что это жизнь и она диктует свои правила», — считает Якушев. В Югре уже сейчас львиная доля месторождений относится к категории трудноизвлекаемых, где рентабельность добычи нефти падает из-за роста затрат. При этом в их освоении есть большая перспектива, как с точки зрения доходов нефтяных компаний, так и налоговых отчислений. «У нас в округе 116 месторождений обводненные на 90%, а еще 242 месторождения не вовлекаются в разработку. Предварительно по оценкам здесь 900 млн тонн нефти и эти 242 месторождения требуют специального подхода», — обозначила губернатор Югры Наталья Комарова. Она также добавила, что по итогам совещания нефтяники до 9 сентября внесут свои замечания в документ, после чего он будет обсуждаться на уровне правительства РФ. «Прогнозирую сложности в его продвижении, но дорогу осилит идущий», — заключила глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что к президенту РФ Владимиру Путину уже поступали обращения с просьбой пересмотреть налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. Эту идею поддерживало уральское полпредство и югорские власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заручился поддержкой нефтяников для будущих дебатов на уровне правительства РФ о предоставлении льгот при разработке месторождений с трудноизвлекаемой нефтью. В Ханты-Мансийске он провел совещание с представителями ведущих нефтяных компаний Югры, где была выработана общая позиция отрасли, передает корреспондент URA.RU. Проект документа, позволяющий на льготных условиях разрабатывать трудноизвлекаемые запасы нефти, уже разработан на уровне министерства энергетики РФ и Роснедр. Уральский полпред попросил нефтяников в Ханты-Мансийске высказать к нему свое отношение. «Мы понимаем, что принятие такого предложения на уровне правительства будет несколько сложным. Но и когда мы начинали заниматься тризами [трудноизвлекаемыми запасами], когда впервые была поднята тема по НДД [налог на добавленный доход], тогда тоже казалось, что ни Минфин и никто не пойдет на эти решения, но, тем не менее, это состоялось, потому что это жизнь и она диктует свои правила», — считает Якушев. В Югре уже сейчас львиная доля месторождений относится к категории трудноизвлекаемых, где рентабельность добычи нефти падает из-за роста затрат. При этом в их освоении есть большая перспектива, как с точки зрения доходов нефтяных компаний, так и налоговых отчислений. «У нас в округе 116 месторождений обводненные на 90%, а еще 242 месторождения не вовлекаются в разработку. Предварительно по оценкам здесь 900 млн тонн нефти и эти 242 месторождения требуют специального подхода», — обозначила губернатор Югры Наталья Комарова. Она также добавила, что по итогам совещания нефтяники до 9 сентября внесут свои замечания в документ, после чего он будет обсуждаться на уровне правительства РФ. «Прогнозирую сложности в его продвижении, но дорогу осилит идущий», — заключила глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что к президенту РФ Владимиру Путину уже поступали обращения с просьбой пересмотреть налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. Эту идею поддерживало уральское полпредство и югорские власти.