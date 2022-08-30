Невролог Анисимова: Coca-Cola провоцирует головные боли

31 августа 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени, считает Елена Анисимова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стакан Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени и любую сосудистую головную боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. «Coca-Cola, как цветной напиток с газом, может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень, как сам приступ. Также высотная головная боль. Coca-Cola меняет газовый состав крови и идет сосудистая реакция. Поэтому газированный цветной напиток при всех видах головной боли, которые связаны с сосудами, может спровоцировать приступ боли. Это Coca-Cola, Fanta. Спровоцировать может даже стакан напитка. Поэтому их употреблять не рекомендуется», — объяснила Елена Анисимова. Однако, по словам невролога, Coca-Cola также может снять головную боль. «Если это хроническая головная боль, когда идет боль, плюс депрессия, то она обычно связана с низким содержанием гормонов радости. Они же обезболивающие. Это серотонин, дофамин, норадреналин. При хронической головной боли эти гормоны истощаются. Поэтому для борьбы организму достаточно небольшое количество Coca-Cola или быстро всасывающего сладкого продукта. Нужно, чтобы пошла реакция повышения серотонина и болевых пороков», — добавила Анисимова. В этот день 31 августа 1900 года стартовали продажи Coca-Cola в Британии. А началось все в 1866 году, когда фармацевт из Атланты Джон Пембертон начал искать замену морфию, лекарство, способное ослабить боль. В результате серии экспериментов он пришел к составу, включающему алкоголь, экстракт из листьев коки и орехи колы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стакан Coca-Cola может спровоцировать приступ мигрени и любую сосудистую головную боль. Об этом в беседе с URA.RU рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. «Coca-Cola, как цветной напиток с газом, может спровоцировать мигрень и любую сосудистую головную боль. Играет тут роль то, что он газированный, из-за чего улучшается проницаемость сосудов и идет реакция на расширение стенок. Это провоцирует мигрень, как сам приступ. Также высотная головная боль. Coca-Cola меняет газовый состав крови и идет сосудистая реакция. Поэтому газированный цветной напиток при всех видах головной боли, которые связаны с сосудами, может спровоцировать приступ боли. Это Coca-Cola, Fanta. Спровоцировать может даже стакан напитка. Поэтому их употреблять не рекомендуется», — объяснила Елена Анисимова. Однако, по словам невролога, Coca-Cola также может снять головную боль. «Если это хроническая головная боль, когда идет боль, плюс депрессия, то она обычно связана с низким содержанием гормонов радости. Они же обезболивающие. Это серотонин, дофамин, норадреналин. При хронической головной боли эти гормоны истощаются. Поэтому для борьбы организму достаточно небольшое количество Coca-Cola или быстро всасывающего сладкого продукта. Нужно, чтобы пошла реакция повышения серотонина и болевых пороков», — добавила Анисимова. В этот день 31 августа 1900 года стартовали продажи Coca-Cola в Британии. А началось все в 1866 году, когда фармацевт из Атланты Джон Пембертон начал искать замену морфию, лекарство, способное ослабить боль. В результате серии экспериментов он пришел к составу, включающему алкоголь, экстракт из листьев коки и орехи колы.