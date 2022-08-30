Экс-главу структуры челябинского правительства отправили в СИЗО

Бывшего топ-менеджера челябинского минстроя снова отправили в камеру — пока на два месяца (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Тракторозаводский районный суд Челябинска 30 августа отправил под стражу экс-директора ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова, которого уже судят за получение взяток и мошенничество. Поводом для ареста стало новое уголовное дело о взятке от директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, который сам находится в СИЗО.

«Прокурором поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении бывшего директора ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, обвиняемого по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, обвиняемый в 2018—2019 годах за взятку в сумме 190 тыс. рублей от директора ООО СК „Флагман“ обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве в рамках госконтракта детского сада в городе Аше», — подтвердила информацию URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В результате организации-подрядчику необоснованно перечислили по контракту свыше 19 млн рублей, впоследствии похищенных. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.

Абаимов несколько лет руководил «Челоблинвестстроем», структурой, подведомственной министерству строительства региона. В апреле 2020 года Абаимов и замминистра строительства Татьяна Антонова были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в получении взяток от бизнесмена Михаила Азаматова. По версии следствия, это были деньги за контракты по строительству биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Антонова и Абаимов год провели в СИЗО, потом вышли под подписку о невыезде и были уволены с должностей. Процесс по делу Абаимова, Антоновой и Азаматова проходит в Курчатовском райсуде Челябинска.

Юдина задержали и отправили в следственный изолятор в июне 2022 года. Его фирма строила в регионе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и детские сады. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве при строительстве детского сада в Аше. Все уголовные дела в отношении Азаматова, Антоновой, Абаимова и Юдина возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона.