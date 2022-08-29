29 августа 2022

Под Ишимом горит лес. Видео

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В Ишимском районе горит 18 гектаров леса (архивное фото) Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) горит 18 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. На месте пожара работают 19 спасателей.

По данным сервиса Fires.ru, под Ишимом зафиксировано восемь термоточек. Изданию «Комсомольская правда — Тюмень» сообщили в пресс-службе МЧС по региону, что огонь перешел с Бердюжского района.

«В Бердюжском районе Тюменской области накануне бушевал ландшафтный пожар на площади в 50 гектаров. Пожар потушили, огонь перекинулся на Ишимский район, где сейчас горит 18 гектаров земли, причем огонь вышел из болотин. Тушат пожар 19 бойцов Авиалесоохраны с помощью четырех единиц техники», — сообщает издание «Комсомольская правда — Тюмень» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья населения отсутствуют.

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В Ишимском районе (Тюменская область) горит 18 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. На месте пожара работают 19 спасателей. По данным сервиса Fires.ru, под Ишимом зафиксировано восемь термоточек. Изданию «Комсомольская правда — Тюмень» сообщили в пресс-службе МЧС по региону, что огонь перешел с Бердюжского района. «В Бердюжском районе Тюменской области накануне бушевал ландшафтный пожар на площади в 50 гектаров. Пожар потушили, огонь перекинулся на Ишимский район, где сейчас горит 18 гектаров земли, причем огонь вышел из болотин. Тушат пожар 19 бойцов Авиалесоохраны с помощью четырех единиц техники», — сообщает издание «Комсомольская правда — Тюмень» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья населения отсутствуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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