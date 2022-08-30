Обвиняемый в госизмене Сафронов сказал свое последнее слово

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Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов заявил в своем последнем слове о том, что никогда не имел доступ к гостайне Фото:

Обвиняемый в госизмене журналист, экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил о невиновности в своем последнем слове. Его заявление опубликовала «Русская служба BBC».

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — заявил Иван Сафронов.

По его словам, в его уголовном деле нет ни единого слова о том, что кто-либо когда-то знакомил Сафронова с гостайной, как и о том, что он хотя бы держал в руках секретные документы. «Потому что я не только не держал, но и не видел», — заключил журналист.

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием. Обвинение запрашивает Сафронову 24 года лишения свободы. Также прокуратура требует выписать ему штраф на полмиллиона рублей и изъять его имущество.

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Обвиняемый в госизмене журналист, экс-советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил о невиновности в своем последнем слове. Его заявление опубликовала «Русская служба BBC». «Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — заявил Иван Сафронов. По его словам, в его уголовном деле нет ни единого слова о том, что кто-либо когда-то знакомил Сафронова с гостайной, как и о том, что он хотя бы держал в руках секретные документы. «Потому что я не только не держал, но и не видел», — заключил журналист. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием. Обвинение запрашивает Сафронову 24 года лишения свободы. Также прокуратура требует выписать ему штраф на полмиллиона рублей и изъять его имущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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