Обвиняемому в госизмене Сафронову потребовали новое наказание

Обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову прокуратура запросила дополнительное наказание. Помимо 24 лет лишения свободы, обвинение просит конфисковать имущество журналиста и приговорить его к штрафу в 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Сафронова.
«Прокуратура потребовала дополнительное наказание для Ивана Сафронова в виде штрафа 500 тыс. рублей и изъятия его имущества», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Приговор экс-журналисту «Коммерсанта» огласят 5 сентября.
Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.
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