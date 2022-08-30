Обвиняемому в госизмене Сафронову потребовали новое наказание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Сафронову запрашивают 24 года колонии, штраф и конфискацию имущества Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову прокуратура запросила дополнительное наказание. Помимо 24 лет лишения свободы, обвинение просит конфисковать имущество журналиста и приговорить его к штрафу в 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Сафронова.

«Прокуратура потребовала дополнительное наказание для Ивана Сафронова в виде штрафа 500 тыс. рублей и изъятия его имущества», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Приговор экс-журналисту «Коммерсанта» огласят 5 сентября.

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову прокуратура запросила дополнительное наказание. Помимо 24 лет лишения свободы, обвинение просит конфисковать имущество журналиста и приговорить его к штрафу в 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Сафронова. «Прокуратура потребовала дополнительное наказание для Ивана Сафронова в виде штрафа 500 тыс. рублей и изъятия его имущества», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Приговор экс-журналисту «Коммерсанта» огласят 5 сентября. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...