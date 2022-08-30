Обвиняемому в госизмене Сафронову потребовали новое наказание

30 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Сафронову запрашивают 24 года колонии, штраф и конфискацию имущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову прокуратура запросила дополнительное наказание. Помимо 24 лет лишения свободы, обвинение просит конфисковать имущество журналиста и приговорить его к штрафу в 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Сафронова. «Прокуратура потребовала дополнительное наказание для Ивана Сафронова в виде штрафа 500 тыс. рублей и изъятия его имущества», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Приговор экс-журналисту «Коммерсанта» огласят 5 сентября. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову прокуратура запросила дополнительное наказание. Помимо 24 лет лишения свободы, обвинение просит конфисковать имущество журналиста и приговорить его к штрафу в 500 тысяч рублей, сообщил адвокат Сафронова. «Прокуратура потребовала дополнительное наказание для Ивана Сафронова в виде штрафа 500 тыс. рублей и изъятия его имущества», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Приговор экс-журналисту «Коммерсанта» огласят 5 сентября. Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.