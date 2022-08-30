Трамвай №6 в Челябинске изменит свой маршрут

Путь следования поменяется с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трамвай №6 «ЧТЗ — Медгородок» в Челябинске с 1 сентября изменит свой маршрут. Об этом сообщается в Telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«С 1 сентября маршрут изменяется и будет следовать по улицам: проспект Ленина, Горького, Первой Пятилетки, Труда, Российская, проспект Победы, Кирова, Труда, Свердловский проспект, Блюхера. Первый рейс от ЧТЗ — в 6:07 в будни и 6:28 в выходные. От Медгородка 6:31 в будни и в 7:30», — говорится в сообщении.

Последний рейс от ЧТЗ будет уходить в 18:57 в будни и 19:28 в выходные. От Медгородка последний трамвай будет уезжать в 20:16 в будни и в 19:30 в выходные.