По предварительный данным, у пострадавшей сотрясение головного мозга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 30 августа на улице Татищева, 47А около 22:00 машина «Яндекс.Такси» врезалась в трамвай. В ДТП пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу №36. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник городского ГИБДД.

«Авария произошла на Татищева, 47А. Водитель Volkswagen Polo въехал в трамвай. В ДТП пострадала 23-летняя девушка. Ее доставили в 36-ю больницу», — рассказал дежурный.

По предварительной информации, таксист на Volkswagen Polo поехал навстречу трамваю и решил развернуться через разделительную с трамвайными путями. Ничего не вышло, машина врезалась в общественный транспорт. Удар пришелся на заднюю часть машины. Там и сидела девушка. По предварительный данным, у пострадавшей сотрясение головного мозга.

Ранее URA.RU писало о мотоциклисте, который попал в аварию на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих. У мотоциклиста — сотрясение мозга, переломы правого бедра и левого предплечья.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»