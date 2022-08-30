В Екатеринбурге 30 августа на улице Татищева, 47А около 22:00 машина «Яндекс.Такси» врезалась в трамвай. В ДТП пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу №36. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник городского ГИБДД.
«Авария произошла на Татищева, 47А. Водитель Volkswagen Polo въехал в трамвай. В ДТП пострадала 23-летняя девушка. Ее доставили в 36-ю больницу», — рассказал дежурный.
По предварительной информации, таксист на Volkswagen Polo поехал навстречу трамваю и решил развернуться через разделительную с трамвайными путями. Ничего не вышло, машина врезалась в общественный транспорт. Удар пришелся на заднюю часть машины. Там и сидела девушка. По предварительный данным, у пострадавшей сотрясение головного мозга.
Ранее URA.RU писало о мотоциклисте, который попал в аварию на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих. У мотоциклиста — сотрясение мозга, переломы правого бедра и левого предплечья.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге 30 августа на улице Татищева, 47А около 22:00 машина «Яндекс.Такси» врезалась в трамвай. В ДТП пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу №36. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник городского ГИБДД. «Авария произошла на Татищева, 47А. Водитель Volkswagen Polo въехал в трамвай. В ДТП пострадала 23-летняя девушка. Ее доставили в 36-ю больницу», — рассказал дежурный. По предварительной информации, таксист на Volkswagen Polo поехал навстречу трамваю и решил развернуться через разделительную с трамвайными путями. Ничего не вышло, машина врезалась в общественный транспорт. Удар пришелся на заднюю часть машины. Там и сидела девушка. По предварительный данным, у пострадавшей сотрясение головного мозга. Ранее URA.RU писало о мотоциклисте, который попал в аварию на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих. У мотоциклиста — сотрясение мозга, переломы правого бедра и левого предплечья.