В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу.
«Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1.
Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1. Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.