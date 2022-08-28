В Екатеринбурге мотоциклист получил сотрясение мозга, попав в ДТП. Фото

29 августа 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге мотоциклист врезался в легковушку и получил сотрясение мозга (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1. Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу. Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1. Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.