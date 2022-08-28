28 августа 2022
27 августа 2022

В Екатеринбурге мотоциклист получил сотрясение мозга, попав в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
В Екатеринбурге мотоциклист врезался в легковушку и получил сотрясение мозга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу.

«Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1.

Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.

Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ильича — Уральских Рабочих мотоциклист врезался в легковушку. Об этом рассказали в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «Столкновение произошло на Ильича, 28. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются», — передает слова ведомства издание Е1. Столкновение произошло около 22 часов 28 августа. Мотоциклиста с сотрясением мозга, переломами правого бедра и левого предплечья доставили в городскую клиническую больницу № 23. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сбили подростка на мотоцикле. ДТП произошло на улице Армавирская, пострадавшего с множественными ушибами тела доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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