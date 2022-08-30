Курганцы возмущены из-за запрета на дневники с котятами

31 августа 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Курганцы считают, что запрет на дневники с котятами и супергероями не воспитает в детях патриотизм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцы возмущены из-за того, что в некоторых школах города ученикам запретили покупать дневники с котятами и супергероями. На родительских собраниях родителям сказали, что дневники должны быть только с российской символикой. Свое недовольство жители Кургана высказывают в комментариях паблика «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «На основании чего такие требования? А родителям пора бы давно начинать жаловаться на школы, сады, если есть на то причины. Школьная форма — это правильно, но когда доходит до такого абсурда — это ужас. Вводите уроки по воспитанию патриотизма, классные часы и так далее, а не занимайтесь такой ерундой», — пишет Аня Алексеева. По ее мнению, «таким образом дети не научатся уважать свою Родину». Некоторые подписчики посчитали удобным то, что дети будут ходить с одинаковыми дневниками. «Я считаю, что в классе у всех должны быть одинаковые дневники. Это очень удобно для учителей. Особенно в начальной школе», — пишет Светлана Найденова. В ответ на ее комментарий другие пользователи предложили всем детям ходить в одну школу. По их словам, это тоже будет удобно. Ранее в одной из курганских школ ученикам запретили покупать дневники с котятами. Также депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поддержал этот запрет. По его словам, супергерои и котята отвлекают учащихся от учебного процесса и получения знаний.

Курганцы возмущены из-за того, что в некоторых школах города ученикам запретили покупать дневники с котятами и супергероями. На родительских собраниях родителям сказали, что дневники должны быть только с российской символикой. Свое недовольство жители Кургана высказывают в комментариях паблика «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «На основании чего такие требования? А родителям пора бы давно начинать жаловаться на школы, сады, если есть на то причины. Школьная форма — это правильно, но когда доходит до такого абсурда — это ужас. Вводите уроки по воспитанию патриотизма, классные часы и так далее, а не занимайтесь такой ерундой», — пишет Аня Алексеева. По ее мнению, «таким образом дети не научатся уважать свою Родину». Некоторые подписчики посчитали удобным то, что дети будут ходить с одинаковыми дневниками. «Я считаю, что в классе у всех должны быть одинаковые дневники. Это очень удобно для учителей. Особенно в начальной школе», — пишет Светлана Найденова. В ответ на ее комментарий другие пользователи предложили всем детям ходить в одну школу. По их словам, это тоже будет удобно. Ранее в одной из курганских школ ученикам запретили покупать дневники с котятами. Также депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поддержал этот запрет. По его словам, супергерои и котята отвлекают учащихся от учебного процесса и получения знаний.