В США объяснили, почему Зеленский не сможет захватить Крым

31 августа 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому нужно будет «дерусифицировать» Крым после захвата, заявили в США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан, и ему нужно будет провести «дерусификацию» на полуострове. Такое мнение высказал обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер. «В своей речи в день независимости на этой неделе Зеленский пообещал, что киевские силы вернут Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — высказался Деттмер в материале для Politico. В Крыму проживают 1,49 миллиона человек, которые относят себя к русским, согласно переписи населения 2014 года. Это 68% граждан. Ранее Зеленский заявил, что собирается вернуть Крым «любыми средствами», передает RT. Также Украинский лидер решил создать консультационный совет по «деоккупации» региона. Территория в 2014 году вошла в состав РФ после проведения референдума. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал плохой затеей планы Зеленского по Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан, и ему нужно будет провести «дерусификацию» на полуострове. Такое мнение высказал обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер. «В своей речи в день независимости на этой неделе Зеленский пообещал, что киевские силы вернут Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — высказался Деттмер в материале для Politico. В Крыму проживают 1,49 миллиона человек, которые относят себя к русским, согласно переписи населения 2014 года. Это 68% граждан. Ранее Зеленский заявил, что собирается вернуть Крым «любыми средствами», передает RT. Также Украинский лидер решил создать консультационный совет по «деоккупации» региона. Территория в 2014 году вошла в состав РФ после проведения референдума. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал плохой затеей планы Зеленского по Крыму.