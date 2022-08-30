В США объяснили, почему Зеленский не сможет захватить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан, и ему нужно будет провести «дерусификацию» на полуострове. Такое мнение высказал обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер.
«В своей речи в день независимости на этой неделе Зеленский пообещал, что киевские силы вернут Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — высказался Деттмер в материале для Politico.
В Крыму проживают 1,49 миллиона человек, которые относят себя к русским, согласно переписи населения 2014 года. Это 68% граждан.
Ранее Зеленский заявил, что собирается вернуть Крым «любыми средствами», передает RT. Также Украинский лидер решил создать консультационный совет по «деоккупации» региона. Территория в 2014 году вошла в состав РФ после проведения референдума. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал плохой затеей планы Зеленского по Крыму.
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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан, и ему нужно будет провести «дерусификацию» на полуострове. Такое мнение высказал обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер. «В своей речи в день независимости на этой неделе Зеленский пообещал, что киевские силы вернут Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — высказался Деттмер в материале для Politico. В Крыму проживают 1,49 миллиона человек, которые относят себя к русским, согласно переписи населения 2014 года. Это 68% граждан. Ранее Зеленский заявил, что собирается вернуть Крым «любыми средствами», передает RT. Также Украинский лидер решил создать консультационный совет по «деоккупации» региона. Территория в 2014 году вошла в состав РФ после проведения референдума. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал плохой затеей планы Зеленского по Крыму.