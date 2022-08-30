В США хотят разрешить Украине ударить по городам России

31 августа 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Украинский генерал в отставке призвал обеспечить Украину американским оружием Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал обеспечить Украину оружием, которое способно ударить по территории России. Об этом он сказал в эфире украинского «24 телеканала». «США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят — не наносите ударов по территории России, но это глупость», — заявил Арнольд в интервью украинскому «24 телеканалу». По его словам, нужно атаковать объекты, которые расположены в сотнях километров в глубь РФ и на границе, чтобы уничтожить линии снабжения боеприпасов и технике. Поэтому НАТО нужно отказаться от запрета ударов по территории РФ, высказался Арнольд. Он выступил за передачу Украине американского зенитного ракетного комплекса «Патриот», дальнобойных ракет для РСЗО Himars, а также самолетов и боевых дронов. США и другие страны Запада поставляют Киеву оружие в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что поставки оружия угрожают безопасности континента.

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд призвал обеспечить Украину оружием, которое способно ударить по территории России. Об этом он сказал в эфире украинского «24 телеканала». «США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят — не наносите ударов по территории России, но это глупость», — заявил Арнольд в интервью украинскому «24 телеканалу». По его словам, нужно атаковать объекты, которые расположены в сотнях километров в глубь РФ и на границе, чтобы уничтожить линии снабжения боеприпасов и технике. Поэтому НАТО нужно отказаться от запрета ударов по территории РФ, высказался Арнольд. Он выступил за передачу Украине американского зенитного ракетного комплекса «Патриот», дальнобойных ракет для РСЗО Himars, а также самолетов и боевых дронов. США и другие страны Запада поставляют Киеву оружие в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что поставки оружия угрожают безопасности континента.