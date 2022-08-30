По количеству лайков в «ВКонтакте» глава Целинного округа выберет места для благоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Целинного округа Курганской области Александр Сытов организовал флешмоб, где каждый участник может предложить интересную идею по благоустройству мест в Целинном районе. Лучшая идея будет выбрана по наибольшему количеству лайков. Об этом мэр написал на личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Предлагаю провести небольшой флешмоб на самую интересную идею в благоустройстве (пока сезон не ушел) среди моих подписчиков. <…> Лучшая идея будет выбрана из десяти первых голосованием по числу „лайков“. Победителя ждет не только реализация его проекта, но и приз главы округа», — пишет Сытов. Одно из основных условия флешмоба — продублировать задумку на сайте администрации в разделе «Есть идея — к главе!».

На флешмоб Сытов выделили две недели, начиная с 24 августа. Число идей не ограничено. На 31 августа всего под постом представлено около 11 идей от жителей округа. Пользователи предлагают благоустроить купальную зону на озере Ипполитово, зону возле дерева влюбленных, поставить уличные туалеты и сделать новые цветочные клумбы. Наибольшее количество лайков на данный момент зафиксировано у идеи Натальи Чеботаренко. Женщина предложила установить в парке Победы контейнеры для раздельного сбора мусора.

Сытов поддержал инициативу женщины, отметив, что тема экологии сейчас одна из самых злободневных, а сортировка мусора названа среди национальных целей, поставленных Президентом РФ на ближайшие восемь лет. «Проект очень интересный. Жители нередко пишут в комментариях, что в парке Победы эту задачу надо решать более активно. Надеюсь, ваше предложение при голосовании поддержат», — заявил мэр Целинного.

Ранее URA.RU писало, что замдиректора по направлению «Городская среда» при проектной дирекции Минстроя РФ Маргарита Жаркова положительно оценила благоустройство Кургана. По ее словам, за последние несколько лет город сильно преобразился.

Одна из участниц флешмоба предложила установить контейнеры для раздельного сбора мусора в парке Наталья Чеботаренко, соцсеть «ВКонтакте»