Представительницу Минстроя приятно удивило благоустройство Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накануне замдиректора по направлению «Городская среда» Маргарита Жаркова, работающая при проектной дирекции Минстроя РФ, посетила Курган с проверкой. О впечатлениях от поездки она написала на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Столица Курганской области приятно удивила и впечатлила. За последние несколько лет город преобразился. Область развивается очень быстрыми темпами. Сильная команда — залог успеха. Хештег — города меняются для нас, Минстрой», — указано в посте. Вместе с Жарковой мониторинг благоустройства городской среды проводила член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина.

Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочей поездки по Кургану председателя попечительского совета Фонда развития территорий Сергея Степашина впечатлила задумки по строительству жилого комплекса на озере Черном. В планах у застройщика оборудовать пешеходную набережную, а также построить школу и детский сад.

Маргарита Жаркова провела мониторинг благоустройства городского пространства в курганском городском саду Маргарита Жаркова, соцсеть «ВКонтакте»

Проверка территорий проходила вместе со Светланой Калининой Маргарита Жаркова, соцсеть «ВКонтакте»