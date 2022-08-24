24 августа 2022

Сотрудницу Минстроя впечатлила прогулка по Кургану. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, горсад, лето, клумбы, петуньи, цветы
Представительницу Минстроя приятно удивило благоустройство Кургана Фото:

Накануне замдиректора по направлению «Городская среда» Маргарита Жаркова, работающая при проектной дирекции Минстроя РФ, посетила Курган с проверкой. О впечатлениях от поездки она написала на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Столица Курганской области приятно удивила и впечатлила. За последние несколько лет город преобразился. Область развивается очень быстрыми темпами. Сильная команда — залог успеха. Хештег — города меняются для нас, Минстрой», — указано в посте. Вместе с Жарковой мониторинг благоустройства городской среды проводила член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина.

Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочей поездки по Кургану председателя попечительского совета Фонда развития территорий Сергея Степашина впечатлила задумки по строительству жилого комплекса на озере Черном. В планах у застройщика оборудовать пешеходную набережную, а также построить школу и детский сад.

Маргарита Жаркова провела мониторинг благоустройства городского пространства в курганском городском саду
Проверка территорий проходила вместе со Светланой Калининой
Прогулка делегации экспертов закончилась в Кургане поздно вечером в горсаду

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Накануне замдиректора по направлению «Городская среда» Маргарита Жаркова, работающая при проектной дирекции Минстроя РФ, посетила Курган с проверкой. О впечатлениях от поездки она написала на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Столица Курганской области приятно удивила и впечатлила. За последние несколько лет город преобразился. Область развивается очень быстрыми темпами. Сильная команда — залог успеха. Хештег — города меняются для нас, Минстрой», — указано в посте. Вместе с Жарковой мониторинг благоустройства городской среды проводила член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина. Ранее URA.RU сообщало, что во время рабочей поездки по Кургану председателя попечительского совета Фонда развития территорий Сергея Степашина впечатлила задумки по строительству жилого комплекса на озере Черном. В планах у застройщика оборудовать пешеходную набережную, а также построить школу и детский сад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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