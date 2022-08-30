В Добрянке умер первый директор Пермской ГРЭС

Вадима Ладугин многое сделал для родного города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В возрасте 88 лет 30 августа из жизни ушел первый директор Пермской ГРЭС Вадим Ладугин. О смерти почетного энергетика сообщила газета города Добрянка «Камские Зори» в соцсети «ВКонтакте».

«При Вадиме Александровиче в Добрянке построено более 500 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. На окраине старого города выросли современные благоустроенные микрорайоны с магазинами, детскими садам и школами. В городе появился Дом культуры, Дом спорта, школа искусств и многое другое», — сообщается в посте.

Вадим Ладугин не только первый директор Пермской ГРЭС, но и заслуженный и почетный энергетик РФ, Почетный гражданин Пермского края и Добрянки. Пермская ГРЭС — четвертая по установленной мощности тепловая электростанция России и самая мощная в Пермском крае, она находится в Добрянке. Дымовая труба Пермской ГРЭС высотой 330 метров — одна из высочайших труб в мире.