30 августа 2022

В Добрянке умер первый директор Пермской ГРЭС

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Вадима Ладугин многое сделал для родного города Фото:

В возрасте 88 лет 30 августа из жизни ушел первый директор Пермской ГРЭС Вадим Ладугин. О смерти почетного энергетика сообщила газета города Добрянка «Камские Зори» в соцсети «ВКонтакте».

«При Вадиме Александровиче в Добрянке построено более 500 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. На окраине старого города выросли современные благоустроенные микрорайоны с магазинами, детскими садам и школами. В городе появился Дом культуры, Дом спорта, школа искусств и многое другое», — сообщается в посте.

Вадим Ладугин не только первый директор Пермской ГРЭС, но и заслуженный и почетный энергетик РФ, Почетный гражданин Пермского края и Добрянки. Пермская ГРЭС — четвертая по установленной мощности тепловая электростанция России и самая мощная в Пермском крае, она находится в Добрянке. Дымовая труба Пермской ГРЭС высотой 330 метров — одна из высочайших труб в мире.

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В возрасте 88 лет 30 августа из жизни ушел первый директор Пермской ГРЭС Вадим Ладугин. О смерти почетного энергетика сообщила газета города Добрянка «Камские Зори» в соцсети «ВКонтакте». «При Вадиме Александровиче в Добрянке построено более 500 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. На окраине старого города выросли современные благоустроенные микрорайоны с магазинами, детскими садам и школами. В городе появился Дом культуры, Дом спорта, школа искусств и многое другое», — сообщается в посте. Вадим Ладугин не только первый директор Пермской ГРЭС, но и заслуженный и почетный энергетик РФ, Почетный гражданин Пермского края и Добрянки. Пермская ГРЭС — четвертая по установленной мощности тепловая электростанция России и самая мощная в Пермском крае, она находится в Добрянке. Дымовая труба Пермской ГРЭС высотой 330 метров — одна из высочайших труб в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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