Под Челябинском из-за угрозы терроризма запретили въезд мигрантам

31 августа 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

За 2022 год в Копейске поставлено на учет 2016 иностранных граждан Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске, в городе-спутнике Челябинска, запретили въезд четырем иностранцам из-за угрозы проявления терроризма. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что эта информация была озвучена на заседании городской антитеррористической комиссии с участием советника губернатора области, руководителя аппарата антитеррористической комиссии Олега Семкина. «За 2022 год в Копейске поставлено на учет 2016 иностранных граждан. Принято 4 решения о неразрешении въезда в город, принято судом 31 решение о выдворении», — сообщила замначальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Копейску Светлана Быковская. В своем докладе старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону Владимир Кирьянов отметил, в 2022 году было проверено 88 объектов образовательной сферы. Также было выявлено 25 нарушений законодательства в области частной охранной деятельности.

В Копейске, в городе-спутнике Челябинска, запретили въезд четырем иностранцам из-за угрозы проявления терроризма. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что эта информация была озвучена на заседании городской антитеррористической комиссии с участием советника губернатора области, руководителя аппарата антитеррористической комиссии Олега Семкина. «За 2022 год в Копейске поставлено на учет 2016 иностранных граждан. Принято 4 решения о неразрешении въезда в город, принято судом 31 решение о выдворении», — сообщила замначальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Копейску Светлана Быковская. В своем докладе старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону Владимир Кирьянов отметил, в 2022 году было проверено 88 объектов образовательной сферы. Также было выявлено 25 нарушений законодательства в области частной охранной деятельности.