Под Челябинском из-за угрозы терроризма запретили въезд мигрантам

В Копейске, в городе-спутнике Челябинска, запретили въезд четырем иностранцам из-за угрозы проявления терроризма. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что эта информация была озвучена на заседании городской антитеррористической комиссии с участием советника губернатора области, руководителя аппарата антитеррористической комиссии Олега Семкина.
«За 2022 год в Копейске поставлено на учет 2016 иностранных граждан. Принято 4 решения о неразрешении въезда в город, принято судом 31 решение о выдворении», — сообщила замначальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Копейску Светлана Быковская.
В своем докладе старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону Владимир Кирьянов отметил, в 2022 году было проверено 88 объектов образовательной сферы. Также было выявлено 25 нарушений законодательства в области частной охранной деятельности.
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