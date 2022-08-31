Экономист спрогнозировала курс доллара в сентябре

Стоимость нефти способна повлиять на рост курса доллара Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сентябре курс доллара вырастет на фоне активации валютного рынка в России. Об этом заявила экономист Наталия Орлова.

«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сообщила Наталия Орлова в интервью Радио Sputnik.

Орлова полагает, что стоимость нефти способна стать главным фактором, который приведет к росту курса американской валюты. «Очень важный фактор на ближайшие месяцы — это динамика нефтяных цен. На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля», — добавила экономист.

Курс доллара начал резко расти вскоре после начала спецоперации РФ на Украине, а также на фоне введенных санкций. Спустя несколько месяцев рубль укрепился. Ранее власти России заявляли, что национальная валюта излишне крепкая и обсуждается возвращение курса к 80 рублям за доллар.