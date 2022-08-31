Экономист спрогнозировала курс доллара в сентябре

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Стоимость нефти способна повлиять на рост курса доллара Фото:

В сентябре курс доллара вырастет на фоне активации валютного рынка в России. Об этом заявила экономист Наталия Орлова.

«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сообщила Наталия Орлова в интервью Радио Sputnik.

Орлова полагает, что стоимость нефти способна стать главным фактором, который приведет к росту курса американской валюты. «Очень важный фактор на ближайшие месяцы — это динамика нефтяных цен. На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля», — добавила экономист.

Курс доллара начал резко расти вскоре после начала спецоперации РФ на Украине, а также на фоне введенных санкций. Спустя несколько месяцев рубль укрепился. Ранее власти России заявляли, что национальная валюта излишне крепкая и обсуждается возвращение курса к 80 рублям за доллар.

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В сентябре курс доллара вырастет на фоне активации валютного рынка в России. Об этом заявила экономист Наталия Орлова. «Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сообщила Наталия Орлова в интервью Радио Sputnik. Орлова полагает, что стоимость нефти способна стать главным фактором, который приведет к росту курса американской валюты. «Очень важный фактор на ближайшие месяцы — это динамика нефтяных цен. На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля», — добавила экономист. Курс доллара начал резко расти вскоре после начала спецоперации РФ на Украине, а также на фоне введенных санкций. Спустя несколько месяцев рубль укрепился. Ранее власти России заявляли, что национальная валюта излишне крепкая и обсуждается возвращение курса к 80 рублям за доллар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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