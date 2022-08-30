Россель рассказал, как Горбачев спас Свердловскую область

31 августа 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Россель вспоминает Горбачева с теплом и благодарностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель с благодарностью вспоминает бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В начале 1990-х годов Горбачев спас уральский регион от разрухи и голода. Об этом и других интересных фактах общения со знаменитым политиком Эдуард Россель рассказал URA.RU. «Я познакомился с Михаилом Сергеевичем здесь, в Свердловской области, когда стал председателем облисполкома, это был примерно 1991 год. Он приехал вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым, который был председателем правительства Советского Союза. Проводилось совещание на „Уралмаше“, собрали порядка 50 директоров наших ведущих предприятий. Тогда экономика падала, все разваливалось, люди выступали, высказывали свое видение», — вспоминает Россель. По его словам, в выступлениях руководителей сквозила растерянность, директора слабо понимали, что происходит в действительности и предлагали невыполнимые решения. Горбачев уже объявил совещание закрытым, когда Россель попросил слова. Новость по теме Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни «Я встал и говорю — можно мне хотя бы две минуты? Он говорит — нет вопросов. Я сказал — у меня есть к вам просьба, и в этом будет заключаться мое выступление», — продолжает бывший губернатор. Россель попросил Горбачева о трех вещах. Первое — «рассекретить Свердловскую область», чтобы иметь возможность выстраивать рыночную экономику. Второе — дать право внешнеэкономической торговли. Третье — определить региону два процента от объема ВВП продукции, чтобы самим решать вопросы с продовольствием, лекарствами и тому подобным. «Михаил Сергеевич сказал — я вас во всем поддерживаю. Повернулся к Рыжкову и сказал — примите постановление правительства по всем трем вопросам. Николай Иванович молчал», — вспоминает Россель. Когда спустя время постановление так и не вышло, Россель позвонил Горбачеву и напомнил о просьбе. Тот обещал поторопить Рыжкова, однако снова ничего не произошло. «Тогда я напросился к Горбачеву на прием, все ему рассказал, он при мне серьезно поговорил с Рыжковым. И опять ничего!», — рассказывает Россель. Председатель свердловского облисполкома третий раз приехал к Горбачеву и в его присутствии состоялся третий «очень нелицеприятный разговор с Рыжковым». «Николай Иванович тормозил все это. Я думаю, он предполагал, что руководители путча скроются, и все вернется на круги своя», — считает бывший губернатор. Но после того третьего раза Россель вернулся в Екатеринбург из Москвы с постановлением. «Он не раз нам помогал. По-моему, шел 93-й год, был распущен Госплан, Госснаб, и в Свердловской области опустели полки. Я просил Горбачева дать питание из резерва, и нам дали какую-то долю. Он тогда сказал: „У меня осталось пять млн штук мясных консервных банок, я все их вам отдам. Больше у меня ничего нет“. И мы получили их через два дня. Вот такой был поступок. Спас от голода», — сказал Россель. Накануне стало известно, что на 92-году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель с благодарностью вспоминает бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В начале 1990-х годов Горбачев спас уральский регион от разрухи и голода. Об этом и других интересных фактах общения со знаменитым политиком Эдуард Россель рассказал URA.RU. «Я познакомился с Михаилом Сергеевичем здесь, в Свердловской области, когда стал председателем облисполкома, это был примерно 1991 год. Он приехал вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым, который был председателем правительства Советского Союза. Проводилось совещание на „Уралмаше“, собрали порядка 50 директоров наших ведущих предприятий. Тогда экономика падала, все разваливалось, люди выступали, высказывали свое видение», — вспоминает Россель. По его словам, в выступлениях руководителей сквозила растерянность, директора слабо понимали, что происходит в действительности и предлагали невыполнимые решения. Горбачев уже объявил совещание закрытым, когда Россель попросил слова. «Я встал и говорю — можно мне хотя бы две минуты? Он говорит — нет вопросов. Я сказал — у меня есть к вам просьба, и в этом будет заключаться мое выступление», — продолжает бывший губернатор. Россель попросил Горбачева о трех вещах. Первое — «рассекретить Свердловскую область», чтобы иметь возможность выстраивать рыночную экономику. Второе — дать право внешнеэкономической торговли. Третье — определить региону два процента от объема ВВП продукции, чтобы самим решать вопросы с продовольствием, лекарствами и тому подобным. «Михаил Сергеевич сказал — я вас во всем поддерживаю. Повернулся к Рыжкову и сказал — примите постановление правительства по всем трем вопросам. Николай Иванович молчал», — вспоминает Россель. Когда спустя время постановление так и не вышло, Россель позвонил Горбачеву и напомнил о просьбе. Тот обещал поторопить Рыжкова, однако снова ничего не произошло. «Тогда я напросился к Горбачеву на прием, все ему рассказал, он при мне серьезно поговорил с Рыжковым. И опять ничего!», — рассказывает Россель. Председатель свердловского облисполкома третий раз приехал к Горбачеву и в его присутствии состоялся третий «очень нелицеприятный разговор с Рыжковым». «Николай Иванович тормозил все это. Я думаю, он предполагал, что руководители путча скроются, и все вернется на круги своя», — считает бывший губернатор. Но после того третьего раза Россель вернулся в Екатеринбург из Москвы с постановлением. «Он не раз нам помогал. По-моему, шел 93-й год, был распущен Госплан, Госснаб, и в Свердловской области опустели полки. Я просил Горбачева дать питание из резерва, и нам дали какую-то долю. Он тогда сказал: „У меня осталось пять млн штук мясных консервных банок, я все их вам отдам. Больше у меня ничего нет“. И мы получили их через два дня. Вот такой был поступок. Спас от голода», — сказал Россель. Накануне стало известно, что на 92-году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.