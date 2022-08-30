В Кремле передали соболезнования Путина о смерти Горбачева

Владимир Путин утром направит семье Михаила Горбачева телеграмму
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»