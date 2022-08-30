30 августа 2022

В Кремле передали соболезнования Путина о смерти Горбачева

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин утром направит семье Михаила Горбачева телеграмму Фото:

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.

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Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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