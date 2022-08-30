В Кремле передали соболезнования Путина о смерти Горбачева

31 августа 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин утром направит семье Михаила Горбачева телеграмму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что скончался Михаил Горбачев в возрасте 91 год. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. В ЦКБ заявили, что причиной смерти Горбачева стала тяжелая и продолжительная болезнь.