В МИД назвали главную цель России в Европе

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Раскол Европы никогда не был задачей России, заявила Захарова Фото:

Россия нацелена на возвращение здравого смысла в международные отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске «взрыва» в ЕС. Такой риск появился после начала Россией спецоперации на Украине. Разногласия возникли между теми странами союза, кто хочет «победы Украины», и теми, кто желает мира. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.

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Россия нацелена на возвращение здравого смысла в международные отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске «взрыва» в ЕС. Такой риск появился после начала Россией спецоперации на Украине. Разногласия возникли между теми странами союза, кто хочет «победы Украины», и теми, кто желает мира. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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