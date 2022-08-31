В МИД назвали главную цель России в Европе

Россия нацелена на возвращение здравого смысла в международные отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске «взрыва» в ЕС. Такой риск появился после начала Россией спецоперации на Украине. Разногласия возникли между теми странами союза, кто хочет «победы Украины», и теми, кто желает мира. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.
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Россия нацелена на возвращение здравого смысла в международные отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы не нацелены на раскол [Европы]. Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил о риске «взрыва» в ЕС. Такой риск появился после начала Россией спецоперации на Украине. Разногласия возникли между теми странами союза, кто хочет «победы Украины», и теми, кто желает мира. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.