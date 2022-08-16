16 августа 2022

Курганские санатории включили в программу туристического кэшбэка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, петухово, озеро медвежье
Льготные путевки в санатории можно будет купить с 25 августа Фото:

Санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» Курганской области включили в федеральную программу туристического кэшбэка. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья».

«Ростуризм объявил даты нового этапа туристического кэшбэка! Окно продаж туров с кэшбэком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года! Санатории „Сосновая роща“ и „Озеро Медвежье“ являются партнерами программы стимулирования внутренних поездок по России», — указано в сообщении.

В санаториях по акции можно будет отдохнуть с 1 октября по 25 декабря. Кэшбэк смогут получить те туристы, которые будут отдыхать в санатории не менее трех ночей и оплатят путевку картой «Мир».

В начале лета URA.RU сообщало, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Это связано с тем, что хотя в курганских санаториях стоимость услуг дешевле, но инфраструктура, логистика и транспортная доступность уступает курортам соседних регионов.

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Санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» Курганской области включили в федеральную программу туристического кэшбэка. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья». «Ростуризм объявил даты нового этапа туристического кэшбэка! Окно продаж туров с кэшбэком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года! Санатории „Сосновая роща“ и „Озеро Медвежье“ являются партнерами программы стимулирования внутренних поездок по России», — указано в сообщении. В санаториях по акции можно будет отдохнуть с 1 октября по 25 декабря. Кэшбэк смогут получить те туристы, которые будут отдыхать в санатории не менее трех ночей и оплатят путевку картой «Мир». В начале лета URA.RU сообщало, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Это связано с тем, что хотя в курганских санаториях стоимость услуг дешевле, но инфраструктура, логистика и транспортная доступность уступает курортам соседних регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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