Курганские санатории включили в программу туристического кэшбэка

17 августа 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Льготные путевки в санатории можно будет купить с 25 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» Курганской области включили в федеральную программу туристического кэшбэка. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья». «Ростуризм объявил даты нового этапа туристического кэшбэка! Окно продаж туров с кэшбэком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года! Санатории „Сосновая роща“ и „Озеро Медвежье“ являются партнерами программы стимулирования внутренних поездок по России», — указано в сообщении. В санаториях по акции можно будет отдохнуть с 1 октября по 25 декабря. Кэшбэк смогут получить те туристы, которые будут отдыхать в санатории не менее трех ночей и оплатят путевку картой «Мир». В начале лета URA.RU сообщало, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Это связано с тем, что хотя в курганских санаториях стоимость услуг дешевле, но инфраструктура, логистика и транспортная доступность уступает курортам соседних регионов.

Санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» Курганской области включили в федеральную программу туристического кэшбэка. Данная информация размещена на сайте принадлежащего властям региона Курганской области АО «Курорты Зауралья». «Ростуризм объявил даты нового этапа туристического кэшбэка! Окно продаж туров с кэшбэком 20% будет открыто 25 августа 2022 года и продлится до 10 сентября 2022 года! Санатории „Сосновая роща“ и „Озеро Медвежье“ являются партнерами программы стимулирования внутренних поездок по России», — указано в сообщении. В санаториях по акции можно будет отдохнуть с 1 октября по 25 декабря. Кэшбэк смогут получить те туристы, которые будут отдыхать в санатории не менее трех ночей и оплатят путевку картой «Мир». В начале лета URA.RU сообщало, что жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Это связано с тем, что хотя в курганских санаториях стоимость услуг дешевле, но инфраструктура, логистика и транспортная доступность уступает курортам соседних регионов.