Банки Турции стали принимать карты «Мир», благодаря Путину

Пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным запуск карт ПС в Турции. Об этом они поговорили во время встречи в Сочи.
«В Турции карты ПС „Мир“ принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank», — сообщает «Коммерсант». Теперь картами «Мир» подстанционных банков РФ, в частности — Сбербанка и ВТБ можно расплачиваться в Турции. Согласно данным газеты, сейчас карты ПС принимаются в десяти странах, среди них — Вьетнам, Армения, Казахстан и Абхазия.
Также сообщается, что о случаях обслуживания карт банков, попавших под западные санкции, известно не было. Отмечается, что по итогам первого квартала 2022 года в России выпущено 125,5 миллионов карт «Мир».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным запуск карт «Мир» в Турции. Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи.
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Пять турецких банков начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсудил с президентом России Владимиром Путиным запуск карт ПС в Турции. Об этом они поговорили во время встречи в Сочи. «В Турции карты ПС „Мир“ принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank», — сообщает «Коммерсант». Теперь картами «Мир» подстанционных банков РФ, в частности — Сбербанка и ВТБ можно расплачиваться в Турции. Согласно данным газеты, сейчас карты ПС принимаются в десяти странах, среди них — Вьетнам, Армения, Казахстан и Абхазия. Также сообщается, что о случаях обслуживания карт банков, попавших под западные санкции, известно не было. Отмечается, что по итогам первого квартала 2022 года в России выпущено 125,5 миллионов карт «Мир». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным запуск карт «Мир» в Турции. Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи.