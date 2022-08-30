Тюменцы обнаружили в своей квартире ядовитого паука. Фото

31 августа 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Домашний тарантул перепугал соседей в ЖК «Видный» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В жилом комплексе «Видный» жильцы одной из квартир обнаружили у себя дома, предположительно, тарантула. Фотографией горожане поделились в соседском чате. Вскоре выяснилось, что членистоногий оказался домашним питомцем и сбежал от хозяев. «В доме по Николая Ростовцева, 24 в одной из квартир обнаружили вот такого красавчика. Кажется, это тарантул. Очень испугались, поймали. Оказалось, что сбежал от соседей, прогулялся и уже вернулся домой», — написал один из жителей ЖК «Видный» в чате микрорайона. В открытых источниках говорится, что яд тарантула смертелен, но лишь для некоторых животных. Для человека он опасности не представляет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сбежавший паук держал в страхе жительницу одного из многоквартирных домов. Пока хозяин искал питомца, соседи находились в стрессе. Фото: житель ЖК «Видный»

В жилом комплексе «Видный» жильцы одной из квартир обнаружили у себя дома, предположительно, тарантула. Фотографией горожане поделились в соседском чате. Вскоре выяснилось, что членистоногий оказался домашним питомцем и сбежал от хозяев. «В доме по Николая Ростовцева, 24 в одной из квартир обнаружили вот такого красавчика. Кажется, это тарантул. Очень испугались, поймали. Оказалось, что сбежал от соседей, прогулялся и уже вернулся домой», — написал один из жителей ЖК «Видный» в чате микрорайона. В открытых источниках говорится, что яд тарантула смертелен, но лишь для некоторых животных. Для человека он опасности не представляет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сбежавший паук держал в страхе жительницу одного из многоквартирных домов. Пока хозяин искал питомца, соседи находились в стрессе.