Врач из Магнитогорска подделал справки на COVID-19 для мигрантов

Доктору огласили приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к двум годом ограничения свободы со штрафом в 12 тысяч рублей врача-дерматолога, который за деньги подделал трем мигрантам справки об отсутствии COVID-19. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в суде.

«В январе 2021 года врач областного кожвендиспансера № 4 изготовил поддельные справки об отсутствии инфекции „КОВИД-19“ у трех иностранных граждан, хотя ПЦР-тесты они не сдавали. Справки им нужны были для продления патента на осуществление трудовой деятельности в России. За это от представителя мигрантов он получил взятки на сумму 1,2 тысячи рублей», — рассказал источник.

Врач признан виновным в подделке документов и мелком взяточничестве. Информацию об оглашении приговора URA.RU подтвердили в суде, но подробности рассказать отказались до вступления приговора в законную силу.