В ХМАО прилетел первый замминистра культуры РФ

31 августа 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Заместитель министра прилетел, чтобы открыть школу креативных индустрий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийский автономный округ прилетел первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Он откроет югорскую школу креативных индустрий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. «Основная миссия заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина в Югре — это открытие школы креативных индустрий. Это первая школа в Югре, которую мы будем открывать в Ханты-Мансийске. А в следующем — такие же в Сургуте и Белоярском. Все это в рамках проекта „Придумано в России“, который курирует министерство культуры Российской федерации», — сообщил Латыпов.



В школе креативных индустрий набрали 80 человек, которые будут учиться по двухгодовой программе. Также заместителя министра российской культуры познакомят с тем, что сделано в Югре по федеральному проекту «Культура», в том числе и с помощью федеральных средств. Потом пройдет рабочая встреча с губернатором ХМАО и первым заместителем губернатора. Руководитель окружного департамента культуры расскажет собравшимся, что сделано с 2019 года по 2022 в ХМАО по линии культуры, а также о планах взаимодействия с федеральным центром.



Ранее URA.RU сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал педагогам ХМАО о новом школьном уроке «Разговоры о важном». Он внедряется в общеобразовательные учебные заведения с 1 сентября.

В Ханты-Мансийский автономный округ прилетел первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Он откроет югорскую школу креативных индустрий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. «Основная миссия заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина в Югре — это открытие школы креативных индустрий. Это первая школа в Югре, которую мы будем открывать в Ханты-Мансийске. А в следующем — такие же в Сургуте и Белоярском. Все это в рамках проекта „Придумано в России“, который курирует министерство культуры Российской федерации», — сообщил Латыпов. В школе креативных индустрий набрали 80 человек, которые будут учиться по двухгодовой программе. Также заместителя министра российской культуры познакомят с тем, что сделано в Югре по федеральному проекту «Культура», в том числе и с помощью федеральных средств. Потом пройдет рабочая встреча с губернатором ХМАО и первым заместителем губернатора. Руководитель окружного департамента культуры расскажет собравшимся, что сделано с 2019 года по 2022 в ХМАО по линии культуры, а также о планах взаимодействия с федеральным центром. Ранее URA.RU сообщало, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал педагогам ХМАО о новом школьном уроке «Разговоры о важном». Он внедряется в общеобразовательные учебные заведения с 1 сентября.