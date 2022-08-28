Министр Кравцов оповестил учителей ХМАО о новом школьном уроке

Министр выступил на педагогической планерке ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал педагогам ХМАО о новом школьном уроке «Разговоры о важном», который внедряется в общеобразовательные учебные заведения с 1 сентября. Заявление прозвучало на традиционном августовском совещании учителей, где федеральный чиновник выступил с приветствием в формате видеоконференцсвязи. Оно транслировалось в аккаунте официальных органов власти Югры в соцсетях.

«Продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети должны видеть полное представление о том, кто их предшественники. Какие выдающиеся великие люди творили историю России. На это направлен проект „Разговора о важном“, который призван с младших классов знакомить детей с историей региона, города, учить их доброте и справедливости. Чтобы он эффективно решал поставленные задачи, будем сопровождать его материалами, рекомендациями. Первое занятие состоится 5 сентября. Далее они будут проходить еженедельно по понедельникам, первым уроком. Дополняет эту работу церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна. Хотел бы отметить значимость этих нововведений», — сказал Кравцов. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

Также министр просвещения проинформировал учителей о других нововведениях в обучении и рассказал о новых технологиях и темпах развития образования и его стратегических задачах в государственном масштабе. В частности, Россия должна войти в десятку стран мира по качеству школьного образования.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.