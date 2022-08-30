Пермякам предлагают устроиться на работу за одну минуту

Пять крупных пермских предприятий предлагают молодым специалистам пройти экспресс-собеседование Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пять крупных промышленных предприятий Пермского края приглашают на работу молодых специалистов. Потенциальным соискателям предлагают пройти экспресс-собеседование, которое займет одну минуту. Акция проводится в рамках молодежного форума «Пермский период».

«Вы молодой специалист, ищущий работу в промышленной сфере? Хедхантеры крупнейших пермских предприятий будут ждать вас на экспресс-собеседования. HR-специалисты проведут вам презентацию с указанием вакантных должностей. А вас будет всего одна минута, чтобы показать, что вы необходимы компании в качестве работника», — сообщается в группе «Молодежный форум «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте».

В числе работодателей АО «Соликамскбумпром» и «Очерский машзавод», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), ПАО «Метафракс» и завод корпорации «Ависма» в Березниках. Собеседование состоится 3 сентября на втором этаже ТЦ «Imall Эспланада» с 14:00 до 15:30.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае завод ищет сотрудников, предлагая зарплату в 113 тысяч рублей. Объявление о вакансиях предприятия размещено на сайте «Авито».