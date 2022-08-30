В Челябинске с вечера 2 сентября до утра 5 сентября перекроют проспект Ленина в районе остановки «Центральный рынок». Как сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск», перекрытие связано с проведением ремонта на теплосетях.
«„УСТЭК-Челябинск“ подходит к очередному этапу ремонта тепловых сетей на участке тепломагистрали по улице III Интернационала. Это одна из самых ответственных фаз в реконструкции. Чтобы провести ее, теплоэнергетикам необходимо перекрыть движение по проспекту Ленина на два дня — с 21:00 2 сентября до 06:00 5 сентября от дома № 30 до дома №27/1», — сообщили URA.RU в пресс-службе теплоэнергетической компании.
В «УСТЭК» добавили, что также придется перекрыть движение по улице III Интернационала в районе дома № 27/1 по проспекту Ленина. Однако длительность ремонтных работ на этом участке затянется на две недели.
В июле участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина закрыли для автомобилистов из-за ремонта теплотрассы. Все ремонтные работы на данном участке должны закончится в середине сентября.
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