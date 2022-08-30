Сотрудники БСМП Кургана в суде рассказали о начислении премий

В курганском суде по делу бывшего главврача БСМП Евдокимовой (на фото слева) свидетели рассказали о начислении премий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Действующие и бывшие сотрудники курганского БСМП 30 августа дали показания о порядке начисления премий на судебном процессе по делу экс-главврача Вероники Евдокимовой. Женщину обвиняют в превышении служебных полномочий. По мнению следствия, она распоряжалась выписывать премии сотрудникам финансового отдела, которые забирала себе. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.

«Решение о выплатах [премий] принималось руководством, мы работали лишь по написанным распоряжениям», — информировала суд экс-заместитель главврача по кадрам курганской БСМП Татьяна Романова. Это подтвердил еще один бывший руководитель БСМП, Сергей Фролов. Он рассказал, что, будучи главврачом, получал списки на премии, подписывал их и следил за балансом распределения средств.

«Все приказы о премировании приходят по распоряжению руководства. В бумагах и докладных записках не указывались причины для выплаты премий. За все распоряжения о премировании расписывался главврач», — рассказала специалист по персоналу Светлана Батанова. Размер премий составлял от одной до пяти тысяч рублей. При этом сотрудник сообщила, что приказов о передаче премий кому-либо, ей не поступало.

Также были заслушаны аудиопоказания свидетеля Светланы Никитиной. Женщина рассказала, что иногда составляла приказы о премировании на основании распоряжений руководства без служебных записок.

Следующее заседание по делу назначили на 2 сентября. Свои показания должны дать свидетели, приглашенные стороной обвинения.

Ранее URA.RU сообщало, что в суде трижды переносили рассмотрение дела Евдокимовой. Его не могли начать из-за неявки представителей потерпевшей стороны.