В Кургане не могут начать суд по делу бывшего главврача БСМП

25 августа 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кургане в третий раз переносят слушание дела экс-главврача из-за неявки потерпевшей стороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском городском суде перенесли заседание по делу экс-главрача БСМП г. Кургана Вероники Евдокимовой о превышении служебных полномочий из-за неявки потерпевшей стороны. Из зала суда информацию передал корреспондент URA.RU. «Представитель потерпевшего не явился в суд, в связи с этим прокурор ходатайствовал отложить дело», — огласили присутствующим решение судьи Андрея Петрова. Следующее заседание суда назначено на 30 августа. Это уже третья подряд неявка потерпевшей стороны в суд по делу Евдокимовой. Также судебное заседание переносили из-за неявки свидетеля. «Неявка потерпевших третий раз подряд может говорить о том, что сотрудники боятся дать в суде показания против бывшей начальницы. Вероятно, люди опасаются ее влияния, ведь им еще работать в больнице», — предположили источники, причастные к медицинской сфере. Об уголовном деле в отношении экс-главврача стало известно в мае текущего года. Евдокимову обвинили в пяти эпизодах в отношении своих подчиненных. По версии следователей, женщина заставляла сотрудников больницы выписывать себе премии и отдавать деньги ей. Также якобы Евдокимова распорядилась купить сотовый телефон в счет премии сотрудника и забрала гаджет себе. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главврача курганской БСМП подозревают в незаконном сборе денег с подчиненных. Уголовное дело с утвержденным обвинением поступило в Курганский городской суд 5 июля текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганском городском суде перенесли заседание по делу экс-главрача БСМП г. Кургана Вероники Евдокимовой о превышении служебных полномочий из-за неявки потерпевшей стороны. Из зала суда информацию передал корреспондент URA.RU. «Представитель потерпевшего не явился в суд, в связи с этим прокурор ходатайствовал отложить дело», — огласили присутствующим решение судьи Андрея Петрова. Следующее заседание суда назначено на 30 августа. Это уже третья подряд неявка потерпевшей стороны в суд по делу Евдокимовой. Также судебное заседание переносили из-за неявки свидетеля. «Неявка потерпевших третий раз подряд может говорить о том, что сотрудники боятся дать в суде показания против бывшей начальницы. Вероятно, люди опасаются ее влияния, ведь им еще работать в больнице», — предположили источники, причастные к медицинской сфере. Об уголовном деле в отношении экс-главврача стало известно в мае текущего года. Евдокимову обвинили в пяти эпизодах в отношении своих подчиненных. По версии следователей, женщина заставляла сотрудников больницы выписывать себе премии и отдавать деньги ей. Также якобы Евдокимова распорядилась купить сотовый телефон в счет премии сотрудника и забрала гаджет себе. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главврача курганской БСМП подозревают в незаконном сборе денег с подчиненных. Уголовное дело с утвержденным обвинением поступило в Курганский городской суд 5 июля текущего года.