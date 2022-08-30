30 августа 2022

Смерть Михаила Горбачева изменила планы Ельцин Центра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н.Ельцину в день 90-летия со дня рождения первого Президента России. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр, президентский центр имени ельцина бн
В ЕЦ почтят память Михаила Горбачева Фото:

В Ельцин Центре готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Обсуждали с коллегами, в ближайшие дни в афише появится внеплановая тематическая экскурсия в музее „Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев“. Дату и время еще согласуем», — ответили представители пресс-службы Ельцин Центра.

Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода.

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В Ельцин Центре готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Обсуждали с коллегами, в ближайшие дни в афише появится внеплановая тематическая экскурсия в музее „Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев“. Дату и время еще согласуем», — ответили представители пресс-службы Ельцин Центра. Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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