Смерть Михаила Горбачева изменила планы Ельцин Центра

В ЕЦ почтят память Михаила Горбачева
В Ельцин Центре готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Обсуждали с коллегами, в ближайшие дни в афише появится внеплановая тематическая экскурсия в музее „Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев“. Дату и время еще согласуем», — ответили представители пресс-службы Ельцин Центра.
Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода.
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