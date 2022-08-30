Смерть Михаила Горбачева изменила планы Ельцин Центра

31 августа 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В ЕЦ почтят память Михаила Горбачева Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ельцин Центре готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Обсуждали с коллегами, в ближайшие дни в афише появится внеплановая тематическая экскурсия в музее „Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев“. Дату и время еще согласуем», — ответили представители пресс-службы Ельцин Центра. Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода.

В Ельцин Центре готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Обсуждали с коллегами, в ближайшие дни в афише появится внеплановая тематическая экскурсия в музее „Люди в обстоятельствах: Михаил Горбачев“. Дату и время еще согласуем», — ответили представители пресс-службы Ельцин Центра. Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода.