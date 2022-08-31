В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

В Турции предлагали вернуть Крым в состав Украины
новость из сюжетаКрым вернулся в состав России
Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание». Так он отреагировал на требование Турции отдать Крым.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Крым должен войти в состав Украины. О намерении вернуть Крым заявлял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает
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