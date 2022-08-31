В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

В Турции предлагали вернуть Крым в состав Украины Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание». Так он отреагировал на требование Турции отдать Крым.