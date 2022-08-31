В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

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В Турции предлагали вернуть Крым в состав Украины Фото:
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Крым вернулся в состав России

Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание». Так он отреагировал на требование Турции отдать Крым.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Крым должен войти в состав Украины. О намерении вернуть Крым заявлял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Life. Регион вошел в состав России в 2014 году после референдума.

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Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание». Так он отреагировал на требование Турции отдать Крым. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Крым должен войти в состав Украины. О намерении вернуть Крым заявлял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Life. Регион вошел в состав России в 2014 году после референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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