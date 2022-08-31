Свердловский врач призвал власти вернуть ковидные ограничения

Медик считает, что необходимо вернуть масочный режим в общественных местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Необходимо вернуть масочный режим в общественных местах. Ношение масок является одной из основных мер для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Носить маски следует наряду с другими комплексными мерами. Ношение масок должно быть обязательным в местах скопления людей, общественном транспорте, а также в замкнутых пространствах. Региональные власти должны быть решительнее в данном вопросе, так как речь идет о здоровье горожан», — говорит Соловьев.

По словам врача, сдержать распространение новой коронавирусной инфекции может вакцинация. «На сегодняшний день ученые из многих стран пришли к выводу, что вакцина от COVID способна сдержать распространение коронавируса и облегчить его течение. Особенно если говорить о группах риска, куда входят люди старшего возраста и люди, страдающие хроническими заболеваниями», — отметил он.

«Кроме всего, необходимо обеспечить аптеки всеми важными препаратами. Лекарства должны быть доступными по цене. Также в аптеках должен быть прозапас лекарств от COVID. Не должно быть случаев, когда свердловчанин с подтвержденным COVID, придя в аптеку, ушел без необходимых препаратов. Если все эти действия наладить, то в нашем регионе получится избежать плачевных последствий», — резюмировал он.

Ранее агентство писало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в школах региона не будет вводиться дистанционное обучение, а также обязательный масочный режим. Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что школьники начнут учебный год за партами.