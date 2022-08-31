Минобороны РФ: контрнаступление Зеленского провалилось

Режим Владимира Зеленского провалил наступление, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Режим президента Украины Владимира Зеленского предпринял попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении, но они провалились. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-криворожском и других направлениях провалилась. За двое суток безуспешных атак украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.

Российские военные уничтожили 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. В ходе столкновения убиты 1700 солдат ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Минобороны РФ сообщали о провале попытки наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Потери украинской армии составили более 560 военных, цитирует RT Министерство обороны РФ.