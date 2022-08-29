В Минобороны России заявили о провале попытки наступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Украинские войска понесли большие потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях провалилась. Украинские войска потеряли более 560 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ понесли большие потери: 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин и два штурмовика Су-25. Потери ВСУ в живой силе составили более 560 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с украинской стороны ведется массированный обстрел территории региона. Стремоусов назвал это попыткой президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях провалилась. Украинские войска потеряли более 560 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Подразделения ВСУ понесли большие потери: 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин и два штурмовика Су-25. Потери ВСУ в живой силе составили более 560 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с украинской стороны ведется массированный обстрел территории региона. Стремоусов назвал это попыткой президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...