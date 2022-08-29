В Минобороны России заявили о провале попытки наступления ВСУ

Украинские войска понесли большие потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях провалилась. Украинские войска потеряли более 560 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения ВСУ понесли большие потери: 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин и два штурмовика Су-25. Потери ВСУ в живой силе составили более 560 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что с украинской стороны ведется массированный обстрел территории региона. Стремоусов назвал это попыткой президента Украины Владимира Зеленского угодить Западу, который «требует конкретных действий».
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