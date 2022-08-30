Челябинцы начали активно скупать садовые участки

31 августа 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дачный участок с домиком в черте города можно купить за 600 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска начали активно скупать садовые участки. Минимальная стоимость земельного участка с небольшим домиком в черте города составляет 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев. «В августе мы наблюдаем повышенный спрос на покупку садовых участков. Цены остались на уровне апреля, тогда они повысились на 30-40% по сравнению с 2021 годом. За месяц обычно сад удается продать», — пояснил Толкачев. По словам лидера региональных садоводов, наибольшим спросом пользуются участки, которые находятся в черте города, при этом купить их меньше, чем за 600 тысяч рублей уже невозможно. Далее все зависит от инфраструктуры, состояния дачного домика и удаленности от центра города. Челябинский риелтор Надежда Кушнова считает, что ажиотаж на садовые участки с дачными домиками связан с тем, что дачу можно перевести в жилой дом. В некоторых СНТ можно построить и зарегистрировать жилой дом, и использовать для его оплаты материнский капитал, Это подогревает интерес к участкам, считает Кушнова. Повышение спроса на садовые участки в Челябинске отмечали еще в июле. По словам риелторов, это связано с интересом к огородным работам.

Жители Челябинска начали активно скупать садовые участки. Минимальная стоимость земельного участка с небольшим домиком в черте города составляет 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил председатель челябинского регионального отделения «Союз садоводов России» Константин Толкачев. «В августе мы наблюдаем повышенный спрос на покупку садовых участков. Цены остались на уровне апреля, тогда они повысились на 30-40% по сравнению с 2021 годом. За месяц обычно сад удается продать», — пояснил Толкачев. По словам лидера региональных садоводов, наибольшим спросом пользуются участки, которые находятся в черте города, при этом купить их меньше, чем за 600 тысяч рублей уже невозможно. Далее все зависит от инфраструктуры, состояния дачного домика и удаленности от центра города. Челябинский риелтор Надежда Кушнова считает, что ажиотаж на садовые участки с дачными домиками связан с тем, что дачу можно перевести в жилой дом. В некоторых СНТ можно построить и зарегистрировать жилой дом, и использовать для его оплаты материнский капитал, Это подогревает интерес к участкам, считает Кушнова. Повышение спроса на садовые участки в Челябинске отмечали еще в июле. По словам риелторов, это связано с интересом к огородным работам.