Жителей Магнитогорска на улице покусала обезьяна. Видео

31 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Обезьяну встретили на улице Магнитогорска без хозяина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На жителей Магнитогорска (Челябинская область) набросилась обезьяна, которая гуляла по городу без хозяина. Как написали местные в социальных сетях, животное проявило агрессию, когда его хотели поймать. «Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — написала Елизавета К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после ее уточнения. В комментариях к записи пользователи гадают откуда животное могло взяться на улицах города в полном одиночестве. Некоторые из них напомнили автору об опасности заражения оспой обезьян, которой заразилось свыше 16 тысяч человек в 59 странах мира. В России заболевание выявлено у одного человека, вернувшегося из Европы.

На жителей Магнитогорска (Челябинская область) набросилась обезьяна, которая гуляла по городу без хозяина. Как написали местные в социальных сетях, животное проявило агрессию, когда его хотели поймать. «Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — написала Елизавета К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после ее уточнения. В комментариях к записи пользователи гадают откуда животное могло взяться на улицах города в полном одиночестве. Некоторые из них напомнили автору об опасности заражения оспой обезьян, которой заразилось свыше 16 тысяч человек в 59 странах мира. В России заболевание выявлено у одного человека, вернувшегося из Европы.