30 августа 2022

Жителей Магнитогорска на улице покусала обезьяна. Видео

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Обезьяну встретили на улице Магнитогорска без хозяина Фото:

На жителей Магнитогорска (Челябинская область) набросилась обезьяна, которая гуляла по городу без хозяина. Как написали местные в социальных сетях, животное проявило агрессию, когда его хотели поймать.

«Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — написала Елизавета К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после ее уточнения.

В комментариях к записи пользователи гадают откуда животное могло взяться на улицах города в полном одиночестве. Некоторые из них напомнили автору об опасности заражения оспой обезьян, которой заразилось свыше 16 тысяч человек в 59 странах мира. В России заболевание выявлено у одного человека, вернувшегося из Европы.

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На жителей Магнитогорска (Челябинская область) набросилась обезьяна, которая гуляла по городу без хозяина. Как написали местные в социальных сетях, животное проявило агрессию, когда его хотели поймать. «Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — написала Елизавета К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте». URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию после ее уточнения. В комментариях к записи пользователи гадают откуда животное могло взяться на улицах города в полном одиночестве. Некоторые из них напомнили автору об опасности заражения оспой обезьян, которой заразилось свыше 16 тысяч человек в 59 странах мира. В России заболевание выявлено у одного человека, вернувшегося из Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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