30 августа 2022

Для тюменцев запустят новый прямой рейс в Дагестан

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, кама, сухой суперджет, авиакомпания азимут
«Азимут» начнет летать из Тюмени в Дагестан с 16 сентября Фото:

Авиакомпания «Азимут» с 16 сентября вводит прямые рейсы в Махачкалу из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

«С 16 сентября „Азимут“ приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Махачкала. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю», — рассказали агентству в Рощино.

Улететь в столицу Дагестана тюменцы смогут по понедельникам и пятницам. Вылет из Тюмени в 07:05. Из Махачкалы в столицу области — в 00:55.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы получат новые рейсы в два региона России. Жители смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия).

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Авиакомпания «Азимут» с 16 сентября вводит прямые рейсы в Махачкалу из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 16 сентября „Азимут“ приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Махачкала. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю», — рассказали агентству в Рощино. Улететь в столицу Дагестана тюменцы смогут по понедельникам и пятницам. Вылет из Тюмени в 07:05. Из Махачкалы в столицу области — в 00:55. Ранее URA.RU писало, что тюменцы получат новые рейсы в два региона России. Жители смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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