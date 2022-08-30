Для тюменцев запустят новый прямой рейс в Дагестан

31 августа 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

«Азимут» начнет летать из Тюмени в Дагестан с 16 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Азимут» с 16 сентября вводит прямые рейсы в Махачкалу из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 16 сентября „Азимут“ приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Махачкала. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю», — рассказали агентству в Рощино. Улететь в столицу Дагестана тюменцы смогут по понедельникам и пятницам. Вылет из Тюмени в 07:05. Из Махачкалы в столицу области — в 00:55. Ранее URA.RU писало, что тюменцы получат новые рейсы в два региона России. Жители смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия).

Авиакомпания «Азимут» с 16 сентября вводит прямые рейсы в Махачкалу из Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино. «С 16 сентября „Азимут“ приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Махачкала. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю», — рассказали агентству в Рощино. Улететь в столицу Дагестана тюменцы смогут по понедельникам и пятницам. Вылет из Тюмени в 07:05. Из Махачкалы в столицу области — в 00:55. Ранее URA.RU писало, что тюменцы получат новые рейсы в два региона России. Жители смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия).